Δωδεκανήσα

Κως - Εξαφάνιση 27χρονης: βρέθηκε το κινητό της τηλέφωνο

Πού βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο που αναμένεται να "ρίξει φως" στην έρευνα για την 27χρονη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της αγνοούμενης 27χρονης από την Κω.

Μετά τη σύλληψη ενός άνδρα που φαίνεται να εμπλέκεται με την εξαφάνισή της και με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να συνεχίζονται βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της νεαρής Αναστάζια.

Πιο συγκεκριμένα, το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης εντοπίστηκε 500 μέτρα από το σπίτι του 32χρονου Μπαγκλαντεσιανού που κρατείται και αναμένεται να παραδοθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Οι Αρχές αισιοδοξούν πως η συσκευή θα δώσει μια σειρά από κρίσιμα στοιχεία που ίσως οδηγήσουν στην άκρη του νήματος. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό της νεαρής Αναστάζια έχουν αρχίσει να αργοσβήνουν με το πέρασμα των ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι σε έναν από τους προσαχθέντες εντοπίστηκαν ίχνη πάλης.

Βέβαιη ότι η κόρη της έχει πέσει θύμα απαγωγής εμφανίστηκε η μητέρα της 27χρονης από την Πολωνία που εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από την Κω.

«Η Αναστάζια έχει απαχθεί. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι η κόρη μου απήχθη», δήλωσε η μητέρα της νεαρής που εργαζόταν στην Κω.

