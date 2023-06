Ζάκυνθος

Κακοποίηση ζώου - Ζάκυνθος: Έσερνε κατσίκα με το αυτοκίνητό του (εικόνες)

Το αποτρόπαιο συμβάν κατέγραψε με το κινητό του τουρίστας

Τελειωμό δεν έχουν τα περιστατικά κακοποίησης ζώων στη χώρα, παρά τις βαρύτατες ποινές.

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα πλάνα από το χωριό Μουζάκι στη Ζάκυνθο, στα οποία φαίνεται όχημα εν κινήσει να σέρνει κατσίκα, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να περπατήσει. Το σοκαριστικό περιστατικό κατεγράφη από τουρίστα που βρισκόταν στην περιοχή, και στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το patratora.news μόλις διέρρευσε το βίντεο οι φιλόζωοι της Ζακύνθου αντέδρασαν άμεσα. Κατέγραψαν στοιχεία, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, και αναφέρθηκαν στις αρχές για να καταγγείλουν το περιστατικό.

