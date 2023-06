Δωδεκανήσα

Μεταναστευτικό - Λέρος: Ιστιοφόρο με δεκάδες επιβάτες εξέπεμψε SOS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποίηση του Λιμενικού και παραπλέοντων σκαφών που σπεύδουν κοντά στο σκάφος, πάνω στο οποίο βρίσκονται δεκάδες παράτυποι μετανάστες

-

(εικόνα αρχείου)

Την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος και σκαφών που κινούνται στην περιοχή ανοιχτά της Λέρου προκάλεσε το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε ιστιοφόρο σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν δεκάδες παράτυποι μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το ιστιοφόρο, με 68 παράτυπους μετανάστες, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε συνδρομή των ελληνικών Αρχών.

Κοντά του έσπευσε παραπλέον σκάφος και ξεκίνησε για να το προσεγγίσει σκάφος του Λιμενικού.

Δεν υπάρχει αναφορά πως υπάρχει κίνδυνος βύθισης του ιστιοφόρου ούτε ότι διατρέχει κίνδυνο κάποιος από τους επιβαίνοντες.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται την Δευτέρα οι έρευνες για τους αγνοούμενους του αλιευτικού με τους εκατοντάδες επιβάτες που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου. Στις έρευνες συμμετέχουν μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, τρία πλοία και 1 ελικόπτερο του Λιμενικού.

Σήμερα αναμένεται η απολογία των 9 συλληφθέντων Αιγύπτιων ως διακινητών, που θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο δεν αποκλείεται οι διορισμένοι απο το δικαστήριο συνήγοροι τους, να ζητήσουν νέα διορία για την απολογία τους.

Όλοι τους κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, κατά παράβαση του Ν. 3386/2005 και του Ν. 4251/2014, καθώς επίσης και των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 302 (ανθρωποκτονία από αμέλεια) και 306 (έκθεση ζωής σε κίνδυνο) του Ποινικού Κώδικα.

Εν μέσω συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή μνημόσυνο απο τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Χρυσόστομο.





Ειδήσεις σήμερα:

Nations League: Η Ισπανία πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι (εικόνες)

Νεκρή έφηβη από ποδοπάτημα σε συναυλία (εικόνες)

Κηφισός: Μποτιλιάρισμα λόγω... κολώνας φωτισμού (βίντεο)