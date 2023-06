Κορινθία

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και απο αέρος έσπευσαν για την καταστολή της πυρκαγιάς.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 17:45 σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο, ωστόσο δεν απείλησε οικισμούς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2023

Σύμφωνα με το korinthostv.gr η φωτιά, πιθανότατα, ξεκίνησε μετά από πτώση κεραυνού, μιας και τις τελευταίες ώρες οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Κορινθίας, συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

