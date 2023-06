Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Εγκατάλειψη ανήλικου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό που εγκατέλειψε το παιδί μετά την παράσυρσή του.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Ένας 13χρονος, παρασύρθηκε από ΙΧ λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, στην οδό Διδυμοτείχου, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε ταχύτητα, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον ανήλικο σε καλή κατάσταση με κακώσεις και τον μετζέφερε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο

Διάστημα: Η πρώτη εικόνα από σωματίδια - φαντάσματα του γαλαξία μας

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές