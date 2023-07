Ρεθύμνου

Ανώγεια: Εντοπίστηκε “ορφανή” χασισοφυτεία

Δεκάδες δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν σε περιοχή των Ανωγείων.

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο και σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Συγκεκριμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν είκοσι δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης και του ΤΑΕ Μυλοποτάμου, που επιχείρησαν στα Ανώγεια και σε αγροτική περιοχή του Δήμου εντόπισαν τη φυτεία με τα δενδρύλλια που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Όλα εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

