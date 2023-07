Αρκαδία

Τρίπολη: Επιδειξίας κυνηγούσε παιδιά στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Ο αλλοδαπός επιδειξίας, όχι μόνο επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε παιδιά, αλλά παράλληλα χτυπούσε και όποιο έπιανε κυνηγώντας το.

Ένας επιδειξίας αναστάτωσε το κέντρο της Τρίπολης και η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του pna.gr, από μαρτυρίες παιδιών και ενηλίκων αναφέρουν πως κυνηγούσε τα παιδιά και χτυπούσε όποιο έπιανε.

Μάλιστα επί αρκετή ώρα τον καταδίωξαν γονείς αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο και κατάλαβαν τι συνέβαινε καθώς τα παιδιά τους ενημέρωσαν ότι κινδυνεύουν από τον άνθρωπο αυτό.

Τα παιδιά αλλά και γονείς ανέφεραν πως ο άγνωστος αλλοδαπός έδειχνε τα γεννητικά του όργανα και κυνηγούσε μικρά παιδιά στους δρόμους του κέντρου. Στο σημείο έσπευσε η ομάδα ΔΙΑΣ και ακινητοποίησε τον ύποπτο.

