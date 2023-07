Ρεθύμνου

Κρήτη - Εργατικό δυστύχημα: νεκρός ο 39χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών, που δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

-

Τραγωδία στην Κρήτη, με εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 39χρονος, ο οποίος ενώ εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Κουμπέ στο Ρέθυμνο, έπεσε από σκαλωσιά.

Ο άτυχος άνδρας έφερε σοβαρότατες κακώσεις και από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων, όπου και τελικά κατέληξε.

Ο 39χρονος, Αλβανικής καταγωγής, ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ανήλικη νύφη σώθηκε από ανάρτηση

Τρίπολη: Επιδειξίας κυνηγούσε παιδιά στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

ΠΑΣΟΚ σε Λοβέρδο: Καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές