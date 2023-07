Μαγνησία

Τροχαίο στον Βόλο: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιομέτρων μετά από ανατροπή νταλίκας (εικόνες)

Μετά το τροχαίο δημιουργήθηκε υκλοφοριακό χάος και ατελείωτες ουρές χιλιομέτρων με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και αστικά λεωφορεία με θερμοκρασία στους 37° C.

Ένα εφιαλτικό μεσημέρι ζουν οδηγοί και επιβάτες χιλιάδων αυτοκινήτων που είναι ακινητοποιημένα στη λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο του Βόλου.

Η ουρά των αυτοκινήτων ξεπερνά τα δέκα χιλιόμετρα, καθώς ξεκινά από τον κόμβο του ΚΤΕΛ , περνά τις Αλυκές και φθάνει μέχρι την αερογέφυρα του Σωρού εξ αιτίας του κλεισίματος του αυτοκινητόδρομου Βελεστίνου -Βολου μετά την ανατροπή μιας μεγάλης νταλίκας λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι.

Μετά το ατύχημα όλα τα αυτοκίνητα που εγκλωβίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο διοχετεύθηκαν μέσω της ΠΑΘΕ στον δρόμο Μικροθηβών -Βολου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος και ατελείωτες ουρές χιλιομέτρων με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα ακόμη και αστικά λεωφορεία με θερμοκρασία στους 37° C.

Οι πολλοί φωτεινοί σηματοδότες χωρίς την παρουσία αστυνομικών για να ρυθμίζουν την κίνηση επέτειναν το τεράστιο πρόβλημα, ενώ στις διαμαρτυρίες οδηγών για την κατάσταση η Τροχαία Βόλου απαντούσε ότι έχει και άλλα τροχαία περιστατικά και δεν μπορούσε να διαθέσει περισσότερους αστυνομικούς.

Φωτογραφίες: gegonota.gr

