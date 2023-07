Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τουρίστα επειδή μίλησε με την κοπέλα του

Ο 20χρονος επιτέθηκε στον τουρίστα αλλά και στους Λιμενικούς που παρενέβησαν, μάλιστα δαγκώνοντάς τους.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν ένας άνδρας σε "αμόκ" επιτέθηκε σε τουρίστα στην Α’ προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, είχε δώσει ραντεβού στο σημείο με την κοπέλα του, όμως όταν έφτασε, είδε κάποιον να της μιλάει.

Τότε ο άνδρας, άρχισε να του επιτίθεται με μπουνιές και κλωτσιές και χρειάστηκε η παρέμβαση των ανδρών του Λιμενικού για να σταματήσει.

Όμως το περιστατικό δεν έληξε εκεί, καθώς ο 20χρονος που ήταν εκτός εαυτού, επιτέθηκε και στους Λιμενικούς και αφού τους έβρισε χυδαία, μόλις προσπάθησαν να του περάσουν χειροπέδες και να τον βάλουν σε όχημα του Σώματος, εκείνος δάγκωσε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού ενός εξ αυτών.

