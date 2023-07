Σέρρες

Ναρκωτικά: Η Roxy βρήκε μεγάλη....ποικιλία σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο από όλα τα ναρκωτικά έκρυβε ένας άνδρας στο σπίτι του, όμως ο σκύλος της Αστυνομίας τα ξετρύπωσε.

-

(εικόνα αρχείου)

Ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης εντοπίστηκαν στο σπίτι άνδρα που συνελήφθη, στις Σέρρες, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκε ο άνδρας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Roxy της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 8,9 γραμμαρίων

2 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 23,6 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 21,6 γραμμαρίων,

4 μπουκαλάκια με υγρή μεθαδόνη, συνολικού βάρους 458,2 γραμμαρίων,

55 ναρκωτικά δισκία που κατείχε χωρίς ιατρική συνταγή,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 2.250 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2 θάνατοι κάθε ημέρα στην Ελλάδα

Καύσωνας “Cleon”: Κλειστά υποθηκοφυλακεία - Αναβολή εξετάσεων για δίπλωμα οδήγησης

Κρήτη: Πέθανε ο 12χρονος που ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη