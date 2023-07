Χανιά

Φαράγγι Σαμαριάς: πέθανε άνδρας που έκανε πεζοπορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Κρήτη όταν ένας άνδρας πέθανε ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Σαμαριάς.

-

Ένας τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν γύρω στις 3 το μεσημέρι όταν ο 50χρονος Δανός βρισκόταν στο φαράγγι της Σαμαριάς. Έχοντας διανύσει 10 χιλιόμετρα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα περιπατητές ενημέρωσαν τις αρχές ενώ του έδωσαν και τις πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως να μπορέσουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Αγία Ρούμελη και με το πλοίο της γραμμής στα Σφακιά όπου και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος 50χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Αίγυπτος: διόρισαν πρέσβεις και "ζεσταίνουν" την σχέση τους

Φιλαδέλφεια: Μακελειό την παραμονή της 4ης Ιουλίου (εικόνες)

Φωτιές σε Μάνδρα, Δερβενοχώρια και Λουτράκι: ανεξέλεγκτα μέτωπα, αναζωπυρώσεις και εκκενώσεις (εικόνες)