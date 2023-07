Χανιά

Κρήτη: βρέθηκε ανθρώπινο κεφάλι σε σκουπίδια

Θρίλερ με ανθρώπινο κεφάλι που βρέθηκε σε εργοστάσιο διαλογής απορριμάτων.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν σήμερα εργαζόμενοι της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων, που απασχολούνται στο εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης των απορριμμάτων, στο Ακρωτήρι Χανίων .

Κατά τη διαδικασία της διαλογής των απορριμμάτων στον ιμάντα, βρέθηκε ένα ανθρώπινο κεφάλι. Άμεσα σταμάτησε η διαδικασία της διαλογής και ενημερώθηκε η αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο, πραγματοποιώντας έρευνα και σε άλλα φορτία απορριμμάτων.

Στο σημείο έσπευσε και ο ιατροδικαστής Κρήτης.

