Χανιά - Πτώμα στα σκουπίδια: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη - Ψάχνουν τα χέρια για ταυτοποίηση

Θρίλερ με ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε εργοστάσιο διαλογής απορριμάτων. Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών...

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών σε σακούλες σκουπιδιών, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, έχουν ήδη βρεθεί ένα κομμένο κεφάλι αλλά και τα πόδια και φαίνεται να ανήκουν σε έναν άνδρα ηλικίας 30 με 40 χρόνων πιθανότατα Ασιατικής καταγωγής. Παράλληλα, έχει εντοπιστεί και άλλη μία σακούλα που φαίνεται να περιείχε κομμάτια από όργανα του πτώματος.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr το απορριμματοφόρο ήρθε από το Ρέθυμνο στα Χανιά και από εκεί κατέληξε στα χέρια των εργαζομένων της ΔΕΔΙΣΑ που βρήκαν την σακούλα με το ανθρώπινο κρανίο. Το βράδυ της Τρίτης, η υποδιεύθυνση ασφάλειας Χανίων μετέβη εκ νέου στο εργοστάσιο για να παραλάβει τα πόδια του Ασιάτη.

Πώς βρέθηκαν τα κάτω άκρα

Ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Μιχάλης Τσουπάκης αναφέρει στο τοπικό μέσο πως: «Χθες το μεσημέρι μας ενημέρωσαν ότι είχαν βρει κάτι ευρήματα. Κατά τη διαδικασία της χειρονακτικής διαλογής – γιατί τα απορρίμματα περνάνε και από μηχανική και από χειρονακτική διαλογή – βρέθηκε ένα ανθρώπινο μέλος και συγκεκριμένα ένα κεφάλι.

Ειδοποιήθηκε κατευθείαν η ασφάλεια, το εγκληματολογικό και αποκλείστηκε ο χώρος με τις αρχές να ξεκινούν τις έρευνες. Διαπιστώθηκε ότι αυτό το κεφάλι ανήκει σε έναν άνδρα και είναι πρόσφατο καθώς όπως είπε ο ιατροδικαστής ανέφερε πως ο θάνατος του ανδρός επήλθε το αργότερο πριν δέκα μέρες.

Συνεχίστηκε οι έρευνες και για το υπόλοιπο σώμα, αργά το βράδυ βρέθηκαν σε άλλες σακούλες τα πόδια από τα γόνατα και κάτω. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να βρεθεί και το υπόλοιπο σώμα».

Σε σοκ οι εργαζόμενοι

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι εργαζόμενοι που αντίκρισαν το μακάβριο εύρημα στις σακούλες σκουπιδιών.

«Στον χώρο του ιμάντα όπου γινόταν η διαλογή υπήρχαν τρεις εργαζόμενοι. Ένας από αυτούς πήρε την μαύρη σακούλα και την άνοιξε. Εκείνος αντίκρισε το κομμένο κεφάλι πρώτος και υπέστη σοκ. Στη συνέχεια και οι άλλοι δύο εργαζόμενοι είδαν το μακάβριο εύρημα και σοκαρίστηκαν. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία που έφτασε στην Μονάδα ενώ οι εργαζόμενοι λίγη ώρα αργότερα με δική μας προτροπή επέστρεψαν στο σπίτι τους για να ηρεμήσουν. Είμαστε δίπλα τους και θα τους στηρίξουμε σε ό,τι χρειαστούν ενώ είπαμε να απέχουν από τη δουλειά για όσο χρειαστεί προκειμένου να επανέλθουν», τόνισε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ, Κώστας Πατεράκης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Μιχάλης Τσουπάκης επεσήμανε πως «κατά καιρούς βρίσκουμε διάφορα πράγματα στα απορρίμματα αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι ένα τραγικό γεγονός και οι εργαζόμενοι είναι σε κατάσταση σοκ. Θα φροντίσουμε να έχουν ψυχολογική υποστήριξη».

Από πού προήλθαν τα μακάβρια ευρήματα

Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το κομμένο κεφάλι οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για να εντοπίσουν την διαδρομή του απορριμματοφόρου ώστε να διαπιστωθεί από ποιους κάδους έγινε η περισυλλογή των συγκεκριμένων σκουπιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η ΔΕΔΙΣΕ είναι μία διαδημοτική επιχείρηση που εξυπηρετεί όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων αλλά και την ανακύκλωση της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου.

Ωστόσο αυτά τα ευρήματα φέρεται να ήρθαν στην ΔΕΔΙΣΕ από το Ρέθυμνο.

«Αυτά τα ευρήματα ήταν από τα δρομολόγια της ανακύκλωσης του Ρεθύμνου. Έχει εντοπιστεί το όχημα που τα μετέφερε. Αυτά τα απορρίμματα δεν έρχονται με απορριμματοφόρα στη ΔΕΔΙΣΑ αλλά με press container από το δήμο Ρεθύμνου και γι’ αυτό εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τη διαδρομή», υπογράμμισε σχετικά ο κ. Τσουπάκης.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης ενώ οι δυσκολίες είναι τεράστιες.

Μέχρι και χθες δεν υπήρχε καμία δήλωση εξαφάνισης άνδρα που να ήταν σε εξέλιξη ενώ αν όντως πρόκειται για άτομο που κατάγεται από την Ασία τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.

Οι απαντήσεις βέβαια θα δοθούν από τον ιατροδικαστή ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει σε μία πρώτη εκτίμηση. Όπως έγινε γνωστό το κεφάλι μπορεί να είναι σε προχωρημένη αποσύνθεση ωστόσο είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά του. Ο θάνατος του άνδρα επήλθε το αργότερο δέκα μέρες πριν, ωστόσο οι εξετάσεις που αναμένεται να διενεργήσει ο ιατροδικαστής θα δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες καθώς – όπως ανέφεραν πηγές στο cretapost – η διαδικασία της σήψης μπορεί να επιτάχυνε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών άρα δεν αποκλείεται ο θάνατός του να επήλθε και νωρίτερα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν ως προτεραιότητα την ανεύρεση των χεριών του πτώματος καθώς θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Πηγή: cretapost, zarpanews

