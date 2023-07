Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: παραδόθηκε και συνελήφθη ο δράστης

Συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται να σκότωσε τον 65χρονο στην Μενεμένη. Τι είχε γράψει στον τοίχο του θύματος.

Ένας 29χρονος συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας ενός 65χρονου άνδρα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο 29χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με το μηχανάκι του θύματος, όπου και παραδόθηκε στις Αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε δεμένος από τον λαιμό και φέρει αρκετά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο ίδιο σημείο.

Το πτώμα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Καζαντζάκη, στην περιοχή της Μενεμένης.

Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως ο δράστης της άγριας δολοφονίας έγραψε σε τοίχο του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκε το πτώμα του 65χρονου τη φράση “Παιδεραστής 1”.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το θύμα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για αποπλάνηση ανηλίκων και παιδεραστία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 29χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος 64χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (20-07-2023) ο 29χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όπου ομολόγησε διάπραξη ανθρωποκτονίας και καθ’ υπόδειξή του εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Μενεμένης νεκρός ο 64χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο, καθώς και πολλαπλές εκχυμώσεις στην κεφαλή.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, για την εξερεύνηση και φωτογράφηση του χώρου.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης."

