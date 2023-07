Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Έφεση του Εισαγγελέα και για τους 12 κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά ο Εισαγγελέας με την άσκση "έφεσης υπέρ του νόμου" αναφορικά τόσο με την κατηγορία που αντιμετώπισαν οι 12 καταδικασθέντες, όσο και με τις ποινές που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως.

-

Έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 2022 στην περιοχή της Χαριλάου άσκησε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νικόλαος Καλλίδης.

Ο Εισαγγελέας ζητά να δικαστούν οι 12 με βασικό αδίκημα την ανθρωποκτονία με δόλο και όχι ενδεχόμενο δόλο, όπως καταδικάστηκαν. Για τους πέντε που καταδικάστηκαν για συνέργεια ζητά να μετατραπεί σε: ο ένας για ηθική αυτουργία – οι άλλοι 2 για συναυτουργία με άμεσο δόλο και ο έκτος και ο όγδοος καλώς καταδικάστηκαν για συνέργεια, όπως ακριβώς πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας.

Ο εισαγγελέας άσκησε έφεση για το ύψος των ποινών και των 12 καταδικασθέντων.

Αίτηση έφεσης κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης υπέβαλε - ενώπιον εισαγγελέα εφετών -και η οικογένεια του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Με την αίτηση οι γονείς και η αδελφή του αδικοχαμένου Άλκη ζητούν να ακυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση, θεωρώντας ότι το δικαστήριο αξιολόγησε εσφαλμένα κάποιες πτυχές της υπόθεσης και κυρίως δεν εκτίμησε σωστά το δόλο των 12 κατηγορούμενων, αλλά και τη συμμετοχή κάποιων εξ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί στη δολοφονία του 19χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος - Παναγία Σουμελά: Η Τουρκία δεν δίνει άδεια για Θεία Λειτουργία

Καύσωνας - NASA: Ο πιο καυτός Ιούλιος από την “δημιουργία του κόσμου”

Μουντιάλ Γυναικών: Η Νιγηρία “μπλόκαρε” τον Καναδά (βίντεο)