Καύσωνας - Κρήτη: Γυπαετός “λύγισε” στη μέση του δρόμου (εικόνες)

Μεταξύ των ατόμων που σταμάτησαν για να βοηθήσουν ήταν και μία αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Σε άσχημη κατάσταση, πιθανότατα από την αφόρητη ζέστη, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης, ένας εντυπωσιακός γυπαετός.

Το άγριο πτηνό βρήκαν σε σημείο του ΒΟΑΚ οδηγοί, οι οποίοι σταμάτησαν για να το βοηθήσουν δροσίζοντάς το με νερό.

Ο Συντονιστής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου κ. Β. Κουτουμάνος, που ουσιαστικά επενέβη και σώθηκε το αρπακτικό, σε δηλώσεις του (στο Cretalive) είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που απαντάται το συγκεκριμένο περιστατικό καθώς το περασμένο φθινόπωρο, είχε ξανά βοηθήσει ίσως το ίδιο αρπακτικό.

Το πρωί της Παρασκευής ο γυπαετος εντοπίστηκε πεσμένος στα Λινοπεράματα, λίγο πριν την Αγία Μαρίνα, στον ΒΟΑΚ.

«Ήταν μαζεμένος, κατσουφιασμένος», περιέγραψε.

Μεταξύ των ατόμων που σταμάτησαν για να βοηθήσουν- κάποιοι νόμιζαν πως ο ίδιος αντιμετώπιζε πρόβλημα- ήταν και μία αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Ο κ. Κουτουμάνος έγραψε στο facebook:

Ενώ σταμάτησα την κλούβα μπροστά στο πουλί για να μη χτυπηθεί από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, μια κοπέλα κουνούσε πετσέτες για να κόψουν ταχύτητα οι οδηγοί. Μιλάμε για απίστευτη κίνηση και μεγάλες ταχύτητες,( κάποιοι δεν συγκινούνται με τίποτα.).

Μετά έμαθα ότι ήταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Καλή της ώρα όπου και να είναι, τα κατάφερε περίφημα.

Ακόμα μια φορά μας κάνουν περήφανους οι αστυνομικοί μας.

πηγή fb/ Koutoumanos Vangelis

