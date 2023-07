Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε δημοτική ενότητα του νησιού

Για 6η ημέρα η φωτιά κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να μαίνεται στο νησί της Ρόδου, κηρύχθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η δημοτική ενότητα της Νότιας Ρόδου.

Στην σχετική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18-07-2023 στις παραπάνω περιοχές σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 και 9 σχετικά. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 18 Ιανουαρίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.»

