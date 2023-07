Ηράκλειο

Ναρκωτικά - Ηράκλειο: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία - μαμούθ σε ορεινή περιοχή

Πόσα δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν και πώς έφτασαν στα ίχνη των δραστών

Σχεδόν χίλια δενδρύλλια κάνναβης σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάννου, εντόπισαν, εκρίζωσαν και κατάσχεσαν στη διάρκεια επιχείρησης, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Στη φυτεία που εντοπίστηκε, καλλιεργούνταν επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, συνολικά εννιακόσια ενενήντα (990) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,20 μέτρων στο στάδιο της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

