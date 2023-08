Ηλεία

Γαστούνη: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης

Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην κεντρική πλατεία της πόλης λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Γαστούνη. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της περιοχής, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, στο επεισόδιο φέρεται να συμμετείχαν συνολικά επτά άνδρες. Αφορμή για το συμβάν φαίνεται πως στάθηκε μία προσωπική διαφορά και έτσι οι πέντε από τους επτά κινήθηκαν με άγριες διαθέσεις προς τους δύο και ο ένας εξ’ αυτών άνοιξε πυρ εναντίον τους με την κυνηγετική καραμπίνα που είχε στην κατοχή του.

