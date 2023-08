Κυκλάδες

Μύκονος: Συλλήψεις για ναρκωτικά και ηχορύπανση σε βίλα που λειτουργούσε ως κλαμπ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι της Μυκόνου που λειτουργούσε ως κλαμπ. Συνελήφθησαν 15 άτομα.

-



Κατασχέθηκαν 41,7 γραμμ. κοκαΐνης, 28,3 γραμμ. 2CB, 9,5 γραμμ. μεθαμφεταμίνης, 6,6 γραμμ. κάνναβης, 5,5 δισκία ecstasy και πλήρες σύστημα αποτελούμενο από μηχανήματα αναπαραγωγής φωτοηχητικών σε βίλα που λειτουργούσε ως κλαμπ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθησαν χθες (Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 15 άτομα (εννέα αλλοδαποί και έξι Έλληνες) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ηχορύπανση και κατοχή ναρκωτικών σε βίλα που λειτουργούσε ως χώρος νυχτερινής διασκέδασης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει οκτώ υπευθύνους διοργάνωσης και παροχής υπηρεσιών της διασκέδασης για παραβίαση των υγειονομικών διατάξεων – προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων – ποτών και διατάραξη κοινής ησυχίας και επτά συμμετέχοντες πελάτες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων και αξιοποίησης δεδομένων διακριβώθηκε ότι σε πολυτελή κατοικία (βίλα) διεξαγόταν «πάρτι» στο οποίο συμμετείχε μεγάλος αριθμός ατόμων που είχαν εξασφαλίσει πρόσβαση είτε οδικώς από τη στεριά, είτε δια θαλάσσης με ιδιωτικά σκάφη.

Αφού οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε αφενός μεν η διεξαγωγή παράνομου πάρτι και αφετέρου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, στους χώρους του καταλύματος και στην κατοχή των δραστών:

41,7 γραμμάρια κοκαΐνης

28,3 γραμμάρια 2CB

9,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης

6,6 γραμμάρια κάνναβης

5,5 δισκία ecstasy

Πλήρες σύστημα αποτελούμενο από μηχανήματα αναπαραγωγής φωτοηχητικών

Οι συλληφθέντες διοργανωτές θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου."





Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπιασε φωτιά εν κινήσει

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα