Γηροκομείο στο Ηράκλειο: Ποινή φυλάκισης 44 ετών στο ιδιοκτήτη

"Βεντέτα" με τις Αρχές άνοιξε ο ιδιοκτήτης του γηροκομείου που τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης. Απαντά με εξώδικο και τελεσίγραφο.

Μια απίστευτη ποινή φυλάκισης, σε σχέση με τις πλημμεληματικού χαρακτήρα διώξεις που είχαν ασκηθεί, και ένα τελεσίγραφο προς την Εισαγγελία, συνθέτουν το σκηνικό που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, σχετικά με την υπόθεση του 60χρόνου ιδιοκτήτη γηροκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος είχε συλληφθεί πριν λίγες εβδομάδες, μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων του οίκου ευγηρίας αλλά και την κατάσταση της δομής.

Η υπόθεση εκδικάστηκε πριν λίγες ημέρες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, και στον ιδιοκτήτη της Μονάδας, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί, μεταξύ άλλων, δίωξη για έκθεση ανθρώπου σε κίνδυνο, επιβλήθηκε η - πρωτοφανής για τα τοπικά δεδομένα - ποινή φυλάκισης των 44 ετών, με εκτιτέα τα 8 χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έφεσή του έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ!

Το εξώδικο στην Εισαγγελία

Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι η υπόθεση έχει και συνέχεια, καθώς η πλευρά του Γηροκομείου απέστειλε σήμερα εξώδικη πρόσκληση στην Εισαγγελία Ηρακλείου, με ένα τελεσίγραφο!

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της Μονάδας δίνει διορία στην εισαγγελία μέχρι τις 30 Αυγούστου για να απομακρυνθούν οι 30 τρόφιμοι (άστεγοι, άποροι, κλπ) που οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν ζητήσει να φιλοξενηθούν στη συγκεκριμένη δομή δωρεάν. Η πλευρά του ιδιοκτήτη θεωρεί εν ολίγοις ότι εφόσον το γηροκομείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να διαμένουν τρόφιμοι, θα πρέπει άπαντες να απομακρυνθούν από τη δομή.

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως στα μέσα του προηγούμενου μήνα όταν στο γηροκομείο διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων κι ελλείψεις ασφαλείας με τον ιδιοκτήτη να προσαγάγεται και να συλλαμβάνεται.

