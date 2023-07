Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Συνελήφθη ιδιοκτητής γηροκομείου - Καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την εν λόγω δομή υπήρχαν καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων τροφίμων. Με εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος στο γηροκομείο

-

Έφοδο σε δομή ηλικιωμένων περιφερειακά του Ηρακλείου πραγματοποίησε η Ασφάλεια Ηρακλείου, το πρωί της Τρίτης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και μετά από καταγγελίες για συνθήκες στην εν λόγω δομή, που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των ηλικιωμένων που διαβιούν στη Δομή.

Το πρωί σήμερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν σε αυτοψία στην Δομή Ηλικιωμένων, όπου διαβιούν 92 άτομα, και διαπιστώθηκε η ευστάθεια των περισσότερων καταγγελιών που είχαν γίνει.

Πιο συγκεκριμένα οι καταγγελίες αφορούσαν την καθαριότητα στους χώρους του γηροκομείου αλλά και την ακασταστασία που επικρατεί, με διάφορα αντικείμενα να είναι στοιβαγμένα ακόμη και σε σκάλες. Είχε καταγγελθεί όμως και θέμα στενότητας χώρου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε αναφερθεί ότι σε μικρούς θαλάμους διαμένουν ακόμη και τρία άτομα.

Παράλληλα διαπιστώθηκαν φθορές στα ταβάνια των θαλάμων, έλλειψη εποπτείας των κλινών από προσωπικό, ακόμη και μη ύπαρξη εξόδων κινδύνου, ενώ ανησυχητική είναι και η φθορά στα κάγκελα στα μπαλκόνια.

Συνελήφθη ο 60χρονος ιδιοκτήτης της δομής και με τη δικογραφία που θα σχηματισθεί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πηγή: cretalive.gr

Καύσωνας “Cleon”: Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τρανς γυναίκα το θύμα

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων