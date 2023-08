Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΕΥΑΘ: Πολύωρη διακοπή νερού, λόγω βλάβης σε αγωγό (εικόνες)

Μετά από πόσες ώρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τεχνικών, θα αρχίσει να τρέχει πάλι νερό στις βρύσες μεγάλου μέρους της Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό θα παραμείνει έως το απόγευμα μεγάλο τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης στην οδό Ερμού.

Από τη θραύση του αγωγού πλημμύρισε ο δρόμος, υπήρξε εισροή υδάτων σε υποσταθμό της ΔΕΗ και διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτνω στην περιοχή.

Συνεργεία της ΕΥΑΘ και του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στην περιοχή για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η υδροδότηση έχει διακοπεί στις οδούς Ερμού, Τσιμισκή Ιωάννη, στην Πλατεία Ναυαρίνου στη Λεωφόρος Νίκης, στις οδούς Μητροπόλεως και Εθνικής Αμύνης και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί γύρω στις 17.30-18.30.

