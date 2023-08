Μεσσηνία

Μεταναστευτικό - Πύλος: Βίντεο από την διάσωση δεκάδων ατόμων

Με ελικόπτερο διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μια νεαρή γυναίκα και ο συνοδός της, που διασώθηκαν από πλήρωμα φορτηγού πλοίου, μαζί με δεκάδες άλλους παράτυπους μετανάστες, ανοιχτά της Πύλου.

Συνολικά 49 άτομα διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο 109 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού την Παρασκευή.

Τα 47 άτομα μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού, ενώ μια 21χρονη που έχρηζε ιατρικής περίθαλψης λόγω εγκαυμάτων από τον ήλιο και ο συνοδός της, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η λέμβος που μετέφερε τους μετανάστες έπλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, περιοχή ευθύνης της Ελλάδας.

Οι μετανάστες ενημέρωσαν αρχικά τον θάλαμο επιχειρήσεων της Ρώμης και αυτοί με την σειρά τους τις ελληνικές υπηρεσίες.

Οι μετανάστες έφτασαν στο λιμάνι της Καλαμάτας για την διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ εξετάστηκαν και από ιατρικό προσωπικό. Θα παραμείνουν σε χώρο της πόλης εως ότου μεταφερθούν σε ειδική δομή μεταναστών.

Το Λιμενικό έδωσε το πρωί του Σαββάτου στην δημοσιότητα, βίντεο από την από άερος και θαλάσσης επιχείρηση για την διάσωση των παράτυπων μεταναστών.

Εν τω μεταξύ, οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών εξαρθρώθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια και χερσαία περιοχή Κύμης Ευβοίας, το οποίο δραστηριοποιείτο μεταξύ Τουρκίας και νήσου Ευβοίας.

