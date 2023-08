Κοινωνία

Μεταναστευτικό - Καλαμάτα: διάσωση δεκάδων ατόμων από διεθνή ύδατα

Με ελικόπτερο διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μια νεαρή γυναίκα και ο συνοδός της, που βρίσκονταν μαζί με δεκάδες άλλους παράτυπους μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά της Πύλου.

(εικόνα αρχείου)

Συνολικά 49 άτομα διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο 109 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού νωρίτερα σήμερα.

Τα 47 άτομα μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού, ενώ μια 21χρονη που έχριζε ιατρικής περίθαλψης λόγω εγκαυμάτων από τον ήλιο και ο συνοδός της, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η λέμβος που μετέφερε τους μετανάστες έπλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, περιοχή ευθύνης της Ελλάδας.

Οι μετανάστες ενημέρωσαν αρχικά τον θάλαμο επιχειρήσεων της Ρώμης και αυτοί με την σειρά τους τις ελληνικές υπηρεσίες.

Οι μετανάστες αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ θα εξεταστούν και από ιατρικό προσωπικό. Εν συνεχεία, θα παραμείνουν σε χώρο της πόλης εως ότου μεταφερθούν σε ειδική δομή μεταναστών.

Εν τω μεταξύ, οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών εξαρθρώθηκε βραδινές ώρες την 03/08/2023, στην ευρύτερη θαλάσσια και χερσαία περιοχή Κύμης Ευβοίας, το οποίο δραστηριοποιείτο μεταξύ Τουρκίας και νήσου Ευβοίας.

