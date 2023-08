Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Τέσσερις διασώσεις στο Αιγαίο σε λίγες ώρες - “Ράλι θανάτου” στον Έβρο (βίντεο)

Απανωτές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε διαφορετικά νησιά, για δεκάδες παράτυπους μετανάστες. "Πονοκέφαλος" από την αύξηση των ροών, Προβληματισμός στον Έβρο για διακινητές που “τρέχουν σαν τρελοί” στην Εγνατία Οδό.

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες, σε διαφορετικά σημεία του Αιγαίου, κοντά σε μεγάλα νησιά, έστησε το Λιμενικό Σώμα σώζοντας δεκάδες παράτυπους μετανάστες που με λέμβους προσπαθούσαν να φτάσουν σε ελληνικό έδαφος.

Στην πρώτη περίπτωση, στην διάσωση 40 μεταναστών που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο, προχώρησαν το πρωί στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μυτιλήνης. Όπως διαπιστώθηκε δυο εξ αυτών ήταν και οι διακινητές του και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρει «Στον εντοπισμό και στη διάσωση σαράντα (40) αλλοδαπών, καθώς και στη σύλληψη δύο εκ των ανωτέρω, για πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο, προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης. Ειδικότερα, Παράκτιο Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο περιπολίας του και μετά από ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντόπισε πνευστή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» ν. Λέσβου, με επιβαίνοντες τους ανωτέρω αλλοδαπούς.

Στη θέα του Παράκτιου Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο ένας από τους συλληφθέντες έριξε την μηχανή της λέμβου στη θάλασσα, ενώ ο έτερος συλληφθείς έσκισε τη λέμβο με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε κίνδυνο οι επιβαίνοντες. Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής των 40 συνολικά ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Μυτιλήνης, καλά στην υγεία τους. Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή».





Στην δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, «Πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή “ΜΥΡΣΙΝΙΔΙΟΥ” ανατολικά ν. Χίου ακυβέρνητη πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο με δεκαεπτά (17) αλλοδαπούς επιβαίνοντες

Το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην άμεση περισυλλογή και διάσωση των 17 ατόμων (8 άνδρες, 6 γυναίκες και 3 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Χίου και πρόκειται να περάσουν από διαδικασία καταγραφής στο ΚΥΤ “ΒΙΑΛ”. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, ενώ η λέμβος καταστράφηκε».





Αργά το βράδυ της Τετάρτης έγινε γνωστό, από ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ότι «Στον εντοπισμό και τη διάσωση δεκατεσσάρων (14) αλλοδαπών προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σάμου στη θαλάσσια περιοχή ''ΠΡΑΣΟΥ'' βορειοανατολικά ν. Σάμου.

Ειδικότερα, ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε ακυβέρνητη πνευστή λέμβο με 15 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (06 άνδρες, 03 γυναίκες, 03 αγόρια και 03 κορίτσια) και στη συνέχεια προέβη στην περισυλλογή τους και στην ασφαλή μεταφορά τους στον λιμένα ''ΜΑΛΑΓΑΡΙ'' ν. Σάμου. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 29χρονος αλλοδαπός μεταξύ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθ. 83 Ν. 3386/05 και του άρθ. 30 Ν. 4251/14, ενώ κατασχέθηκε μια (01) συσκευή κινητής τηλεφωνίας».

Σάμος: Αεροσκάφος της Frontex “συνέλαβε” διακινητή

«Στον εντοπισμό και τη διάσωση δεκαεννέα (19) αλλοδαπών προέβησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σάμου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον Ακτής Σεϊτανιών, βορειοδυτικά ν. Σάμου», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, που συνοδεύεται από φωτογραφίες.

Αυτή ήταν η τέταρτη ανάλογη επιχείρηση μέσα σε λίγες ώρες στο Αιγαίο.

Αρχικά, όπως επισημαίνεται από το Λιμενικό, «αεροσκάφος της FRONTEX εντόπισε πνευστή λέμβο με 19 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (09 άνδρες, 03 γυναίκες, 04 αγόρια, 03 κορίτσια) στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή και στη συνέχεια μετέβη στο σημείο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο περισυνέλλεξε και μετέφερε τους αλλοδαπούς με ασφάλεια στον λιμένα «ΜΑΛΑΓΑΡΙ» ν. Σάμου».

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, «συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθ. 83 Ν. 3386/05 και του άρθ. 30 Ν. 4251/14, ενώ κατασχέθηκε μια (01) συσκευή κινητής τηλεφωνίας», υπογραμμίζει το Λιμενικό, καθώς εντοπίστηκε και με την βοήθεια των εικόνων από το αεροσκάφος της Frontex ποιος ήταν ο διακινητής των παράτυπων μεταναστών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο την Τετάρτη, επεσήμανε πως «έχουμε διασώσει χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα, αλλά έχουμε επικεντρωθεί πραγματικά στο να διασφαλίσουμε ότι θα τσακίσουμε τα δίκτυα των διακινητών, εκείνων που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους προσφέροντάς τους κάτι που «πουλούν» ως ασφαλές, όμως θα μπορούσε κάλλιστα να καταλήξει σε τραγωδία».

Στο ΚΥΣΕΑ η αύξηση των ροών

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών, προβληματίζει την κυβέρνηση, αποτελώντας θέμα συζήτησης στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο επτάμηνο του 2022 συνελήφθησαν 7.484 αλλοδαποί για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το ίδιο διάστημα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 386 διακινητές. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2023 η αύξηση των συλλήψεων για παράνομη είσοδο στη χώρα σε σχέση με το 2022, άγγιξε το 59%, καθώς φέτος ανέρχονται σε περίπου 12.000 οι συλλήψεις.

Εν τω μεταξύ, προκαλούν και προβληματίζουν τα απανωτά περιστατικά με διακινητές παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι, στην Εγνατία Οδό και ειδικότερα στο τμήμα της από Αλεξανδρούπολη έως Κομοτηνή, κινούνται οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στον Βαγγέλη Κοκολάκο, ο συνδικαλιστής αστυνομικός Αλέξανδρος Σφελινιώτης, «Αυτό που έγινε προχθές θα το χαρακτήριζα έγκλημα. Κινδύνεψε και η ζωή του συναδέλφου και η ζωή πολιτών. Να τρέχει με 140 χιλιόμετρα την ώρα, αντίθετα στο μονόδρομο και να βάζεις το περιπολικό. Εμείς έχουμε προτείνει λύσεις: τα καρφιά είναι μία. Υπάρχει απόφαση εισαγγελέα για τον τρόπο χρήσης, ας μας το επιτρέψουν και εμείς ξέρουμε πως και πότε θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Πέντε μετωπικές συγκρούσεις, δύο από τις οποίες κατέληξαν θανατηφόρες καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στον Έβρο, με τους κατοίκους να ζητούν την άμεση λήψη μέτρων. Οι διακινητές παράτυπων μεταναστών κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, σπάνε μπάρες διοδίων, ρισκάρουν τα πάντα με μόνο στόχο να αποφύγουν τη σύλληψη.

