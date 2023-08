Εύβοια

Εύβοια: Γιος προσπάθησε να σκοτώσει τον πατέρα του

Ποια η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου. Τι οδήγησε στη διένεξη και την επιίνδυνη επίθεση.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κύμης την Εύβοια από την απόπειρα ενός άνδρα να δολοφονήσει τον πατέρα του.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα evima.gr άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών για άγνωστους λόγους αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πατέρα του έξω από το σπίτι του.

Το τραγικό συμβάν επίγονε το βράδυ της Τετάρτης 16 Αυγούστου όταν ο γιος, κρατώντας γεωργικό εργαλείο τραυμάτισε τον πατέρα του στην κοιλιά και το κεφάλι.

Ο ηλικιωμένος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και τον διεκόμισε στο νοσοκομείο Κύμης.

Ο γιατροί έσπευσαν να περιθάλψυον τον ηλικιωμένο και του έκαναν έξι ράματα.

Η αστυνομία Κύμης προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του γιου, ο οποίος σήμερα Παρασκευή απολογείται στον εισαγγελέα Χαλκίδας.

Πηγή: Evima.gr

