Χαλκίδα: Ανήλικοι παρέσυραν γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι

Πώς συνέβη το τροχαίο με το πατίνι.

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 17 ετών, προέβησαν το βράδυ της Πέμπτης (17/8), στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας, για παράβαση του άρθρου 314 Π.Κ. (Σωματική βλάβη από αμέλεια).

Συγκεκριμένα οι δυο νέοι, κινούμενοι με ηλεκτρικό πατίνι επί της οδού Τζιαρντίνι, παρέσυραν πεζή γυναίκα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Η ανωτέρω διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του οδηγού και του συνεπιβάτη, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 360 Π.Κ. (Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου).

