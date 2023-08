Κυκλάδες

Σαντορίνη: Τουρίστας με ναρκωτικά επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς (εικόνες)

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς πέρασαν αστυνομικοί στη Σαντορίνη, όταν τους έπιασαν σε συναλλαγή με ναρκωτικά.

Συνελήφθη αλλοδαπός για κατοχή και εμπορία κοκαΐνης και κάνναβης στη Σαντορίνη. Ο άνδρας εντοπίστηκε εντός οχήματος να προμηθεύει ναρκωτικά άλλον αλλοδαπό, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν 270,5 γρ. κοκαΐνης, 215,6 γρ. ακατέργαστη κάνναβη, 39.220 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κάρτες sim καθώς και κινητά τηλέφωνα

Ο ένας συλληφθείς επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με 30.000 ευρώ για να αποφύγει τη σύλληψη του

Από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 19 Αυγούστου 2023 σε περιοχή της Σαντορίνης (2) αλλοδαποί για-κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά και ενεργητική δωροδοκία.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, πιστοποιήθηκε η δράση ενός από τους συλληφθέντες στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σαντορίνη, καθώς εντοπίστηκε εντός οχήματος να κατέχει 4 γρ. κοκαΐνης και να προμηθεύει τον δεύτερο συλληφθέντα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο και στην οικία του συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

266,5 γρ. κοκαΐνη,

215,6 γρ. ακατέργαστη κάνναβη,

39.220 ευρώ,

938 δολάρια

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

5 κάρτες SIM καθώς και

4 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι ο πρώτος εκ των ανωτέρω, κάτοχος των προαναφερθέντων ναρκωτικών ουσιών, αντιλαμβανόμενος ότι θα συλληφθεί, επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με το ποσό των 30.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

