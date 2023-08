Κυκλάδες

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Τραγωδία με βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού, που έπεσε σε βράχια, στη Μύκονο.

Θανάσιμα τραυματίστηκε 58χρονος που επέβαινε σε βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού με σημαία Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή Παράγκας Μυκόνου, όταν το βοηθητικό σκάφος στο οποίο επέβαινε με χειριστή έναν 23χρονο, προσέκρουσε σε βραχώδη ύφαλο.

Οι δύο επιβαίνοντες του βοηθητικού σκάφους, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 58χρονου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Αργά χθες το βράδυ, 58χρονος που έκανε διακοπές με θαλαμηγό σημαίας Τουρκίας στη Μύκονο τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το τέντερ (βοηθητικό φουσκωτό) το οποίο χειριζόταν ένας 21χρονος μέλος του πληρώματος έπεσε σε βράχια στην περιοχή Παράγκα.

Ο 58χρονος χτύπησε στο κεφάλι , μεταφέρθηκε στο Κ.Υ Μυκόνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

