Χαλκιδική

Φωτιές - Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες περιοχές

-

(εικόνα αρχείου)

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει και αύριο, Πέμπτη, σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις εξής περιοχές

α) στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

β) στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

γ) στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!

Ηράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ πρώην συμπεθέρων!

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)