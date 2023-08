Φωτιές - Θράκη: Ανεξέλεγκτα μέτωπα στον Έβρο - Αναζωπυρώσεις στην Ροδόπη (βίντεο)

Έβρος

Αναζωπύρωση σημειώθηκε στον Μίσχο του δήμου Ιάσμου με τη φωτιά να κινείται προς την κατεύθυνση της Βουλγαρίας.

Μάχη σε πολλά μέτωπα δίνουν για τρίτο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ροδόπη καθώς η φωτιά από τον Έβρο πέρασε τα διοικητικά όρια των δύο νομών και καίει εκτάσεις στην ΝΑ Ροδόπη, την ωρα που μαίνονται πυρκαγιές από την περασμένη Δευτέρα σε άλλες περιοχές ΒΔ της Κομοτηνής.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Νίκος Τσαλικίδης η φωτιά από τον Έβρο «πέρασε» στο νομό και καίει στα Κασσιτερά και τη Συκορράχη του δήμου Μαρωνείας-Σαπών και όλη η περιοχή είναι στα πρόθυρα να κηρυχθεί σε κατάστασταση έκτακτης ανάγκης . Στην νότια Ροδόπη πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Αναζωπύρωση σημειώθηκε στον Μίσχο του δήμου Ιάσμου, όπου, σύμφωνα με τον κ. Τσαλικίδη, η φωτιά κινείται προς την κατεύθυνση της Βουλγαρίας.

Η φωτιά αναζωπυρώθηκε και στη Γρατινή του δήμου Κομοτηνής.

Στη Γρατινή και στα Κασσιτερά έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Ο κ. Τσαλικίδης τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

Στις πυρκαγιές της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς και της Ροδόπης επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Πολλές αναζωπυρώσεις έχουν δημιουργήσει μέτωπα πυρκαγιών στις περιοχές Μελία, Κοίλα, Γρατινή, Χαμηλό, Βέλκιο και Μεστή - εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων.

Κομοτηνή: Μήνυμα 112 στις περιοχές Χαμηλό, Βέλκιο και Μεστή

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για εκκένωση στις περιοχές Χαμηλό, Βέλκιο, Μεστή. Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Εάν βρίσκεστε στις περιοχές Χαμηλό, Βέλκιο, Μεστή απομακρυνθείτε προς Κομοτηνή. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

