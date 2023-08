Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: παράνομος οίκος ανοχής κατέγραφε πελάτες

Τι εντόπισαν οι αρχές κατά την έρευνά τους σε οίκο ανοχής στην Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης και Εμπορίας Ανθρώπων διενήργησαν στοχευμένους ελέγχους με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

Κατά τους ελέγχους, εντόπισαν οίκο ανοχής στην περιοχή των Σφαγείων, να λειτουργεί παράνομα, χωρίς τη σχετική άδεια. Συνελήφθη η 26χρονη ημεδαπή υπεύθυνη της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, εντός του οίκου, εκδίδονταν 28χρονη Ρουμάνα, στερούμενη πιστοποιητικού ασκήσεως επαγγέλματος, της οποίας τα έσοδα από την δραστηριότητά της παραλάμβανε η συλληφθείσα για λογαριασμό 61χρονου, αποδίδοντάς της μέρος αυτών και κρατώντας για την ίδια χρηματικό ποσό ως αμοιβή για την παροχή συνδρομής στην γενετήσια εκμετάλλευση της από τον συνεργό της.

Κατά την έρευνα των χώρων της επιχείρησης, βρέθηκε καταγραφικό βίντεο με μετασχηματιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, που επιτηρούσε και κατέγραφε, απομακρυσμένα, τον χώρο, τους πελάτες και τους εργαζόμενους, κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

