Ηράκλειο: Στην φυλακή ο 22χρονος που πυροβόλησε τον 29χρονο

Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο 22χρονος "πιστολέρο" της Κρήτης, αλλά δεν έπεισε...

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 22χρονος από την Μεσσαρά έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου ν’ απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Η απολογία του δεν κράτησε παραπάνω από λίγα λεπτά με τον 22χρονο άνδρα να κρίνεται προφυλακιστέος και να παίρνει τον δρόμο για την φυλακή.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου Διονύσης Βέρρας κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα στον ανακριτή όπου σύμφωνα με πληροφορίες στάθηκε στο οπτικοακουστικό υλικό που έχει συλλεχθεί από την περιοχή.

Όπως τόνισε ο κ. Βέρρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες. ο 22χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο 29χρονος ήταν εκείνος που κατευθύνθηκε προς την πλευρά που βρισκόταν και όχι το αντίθετο όπως υποστηρίζει η πλευρά του θύματος.

