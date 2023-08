Κοινωνία

Ηράκλειο: Συγκλονίζει ανάρτηση για τον 29χρονο που δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι - “Για όσους ξεχάσατε τον Νίκο...”

«Δεν μιλάμε για ένα ατύχημα αλλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας» γράφει φίλη του νεαρού που παλεύει για τη ζωή του

Συγκλονίζει η ανάρτηση φίλης του 29χρονου που δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι στην περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελείου νοσοκομείου.

«Για όσους ξεχάσατε τον Νίκο, αφήστε με να σας τον θυμίσω…» γράφει στην ανάρτησή της η Στέλλα Στεφανουδάκη, η οποία καλεί την πολιτεία να λάβει μέτρα ώστε να μην βρεθεί ποτέ ξανά άλλος στη θέση του 29χρονου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αύριο κλείνει μια εβδομάδα από την μέρα που ο Νίκος παλεύει για τη ζωή του. Σε όποιον είχε την τύχη να τον γνωρίσει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα... Όποιος όμως δεν τον γνωρίζει ή ξέχασε ξαφνικά ότι τον γνωρίζει, αφήστε με να σας πω δυο λόγια για αυτόν.

Ο Νίκος γεννήθηκε στην Κρήτη. Γονείς του ο Γιάννης Φανουράκης και η Ζαχαρένια Σταθορακη. Δύο άνθρωποι που μόχθησαν σε όλη τους τη ζωή για να μεγαλώσουν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Που φρόντισαν να τα κάνουν ανθρώπους κι όχι ανθρωπακια...ο Νίκος μεγάλωσε, σπούδασε, ερωτεύτηκε, έκανε φίλους και μια μέρα λίγο καιρό πριν να πάρει το πτυχίο του, πυροβολήθηκε στο κεφάλι χωρις να έχει κάνει κακο πότε σε κανέναν.

Ότι δημιούργησαν οι γονείς του καταστράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί αν ο γονιός δεν έχει το παιδί του , δεν έχει τίποτα. Δεν μιλάμε για ένα ατύχημα, αλλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας...δεν ήταν η κακιά η ώρα αλλά οι κακοί άνθρωποι...

Μια ολόκληρη περιοχή βράζει από θυμό γιατί ξέρει και γιατί φοβάται ότι αύριο μεθαύριο στην θέση αυτή μπορεί να είναι τα δικά της παιδιά. Όλοι μιλάμε κάθε μέρα για το ίδιο πράγμα, όλοι ρωτάνε κάθε μέρα για τον Νίκο. Όλοι εκτός από αυτούς που θα έπρεπε...

Θα ήθελα να μάθω που βρίσκεται η τοπική ηγεσία αυτού του τόπου, που βρίσκονται οι βουλευτές μας; Δεν υπάρχει ένας που να έχει το σθένος και την ανθρωπιά να βγει και να καταδικάσει το γεγονός; Δεν υπάρχει ένας που να μπορεί να δείξει συμπαράσταση σε αυτούς τους γονείς;

Πότε επιτέλους θα γίνει κάτι για να μην καταστρέφεται το μέλλον αυτού του τόπου;

Μήπως ήρθε η ώρα για να παρθούν δραστικά μέτρα;

Για τον Νίκο!

Για το κάθε παιδί που αύριο θα βρεθεί στη θέση του Νίκου και μπορεί να είναι το δικό σας παιδί.

Για όσους ξεχάσατε τον Νίκο, αφήστε με να σας τον θυμίσω...»

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (3/8) όταν 29χρονος ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην εθνική οδό Μοιρών-Τυμπακίου ένας 22χρονος τον ακολούθησε. Κάποια στιγμή τον προσπέρασε και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα η σφαίρα να τον βρει στο κεφάλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον 22χρονο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.

Πηγή εικόνας/ fb: Stella Stefanoudaki

