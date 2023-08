Δωδεκανήσα

Μεταναστευτικό - Κως: πυροβολισμοί σε καταδίωξη νεαρών διακινητών (βίντεο)

Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη των δυο νεαρών διακινητών, που εντοπίστηκαν αφού είχαν αφήσει παράτυπους μετανάστες στο νησί.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, «Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες την 26/8/2023, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, για ύποπτο ταχύπλοο σκάφος που κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς φανούς ναυσιπλοΐας, από τις ακτές Αγίου Φωκά προς τα έναντι τουρκικά παράλια.

Το εν λόγω ταχύπλοο αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Περιπολικού σκάφους και επιχείρησε επικίνδυνους ελιγμούς αποφυγής, ενώ πραγματοποίησε πολλές φορές πορεία εμβολισμού προς το σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το πλήρωμα του Περιπολικού σκάφους έκανε χρήση προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχυπλόου, ενώ οι δύο αλλοδαποί χειριστές του, ηλικίας 24 ετών αμφότεροι, οδηγήθηκαν στην Λιμενική Αρχή Κω.

Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν την 27/08/2023, οι ανωτέρω 24χρονοι, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις), του άρθρου 306 του Π.Κ. (Έκθεση), του άρθρου 187 του Π.Κ. (Εγκληματική οργάνωση), του άρθρου 10 του Ν. 2168/93 (Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις) και του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα), ενώ το ανωτέρω Τ/Χ βυθίστηκε».

