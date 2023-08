Λέσβος

Φονικό ναυάγιο στην Λέσβο: Καρέ καρέ η βύθιση του σκάφους - “Βολές” από την Τουρκική Ακτοφυλακή (βίντεο)

Τι αναφέρει η Τουρκική Ακτοφυλακή, για το ναυάγιο στην Λέσβο που έχασαν τη ζωή τους 4 παιδιά.

Τέσσερις νεκροί ήταν ο τραγικός απολογισμός ναυαγίου βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες, την Δευτέρα 28 Αυγούστου, το πρωί στα ανοιχτά της Λέσβου.

To ναυάγιο έγινε στα ανοιχτά της Συκαμιάς, σύμφωνα με το Λιμενικό περισυνελλέγησαν 23 άνθρωποι, οι τέσσερις εκ των οποίων παιδιά που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Συγκλονιστικές στιγμές από την διάσωση ένός βρέφους από το Λιμενικό Σώμα στην Σάμο μετά από ακόμη μία βύθιση σκάφους, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ενώ ένα νέο βίντεο, δείχνει καρέ-καρέ την βύθιση του σκάφους στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με την ανακοινωση «οι ισχυρισμοί στον ελληνικό Τύπο ότι ‘η Τουρκία δεν πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης’ παράτυπων μεταναστών σε λέμβο κοντά στη Λέσβο ήταν αβάσιμοι και ότι οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως μετά την ενημέρωση περί αγνοούμενων μεταναστών».

Αναφέρεται ότι «στα προαναφερθέντα ρεπορτάζ διατυπώθηκαν αβάσιμοι ισχυρισμοί ότι "στα τουρκικά χωρικά ύδατα βορειοανατολικά της Λέσβου συνέβη περιστατικό με νεκρούς μετανάστες και ότι η Διοίκηση Ακτοφυλακής της Τουρκίας δεν πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης", ενώ κοινοποιήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Βάση αυτών, σκάφος της T/Ακτοφυλακής εστάλη στην περιοχή μετά από ενημέρωση ότι μια λαστιχένια βάρκα που επέβαιναν παράτυποι μετανάστες βρισκόταν στα ανοικτά του νησιού Maden στην περιοχή Ayval?k του Bal?kesir στις 05.45 χθες.

Όταν το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής που απεστάλη έφτασε στον τόπο του συμβάντος, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι μετανάστες είχαν επιβιβαστεί σε 2 λέμβους που ανήκαν στο σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής με αριθμό πλώρης «LS-080», δεν υπήρχαν μετανάστες στη θάλασσα και δεν πραγματοποιούνταν δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης από το προσωπικό του ελληνικού Λιμενικού εκείνη τη στιγμή.

Από τις καταθέσεις που ελήφθησαν από τους μετανάστες που διασώθηκαν από την Ελλάδα μετά το περιστατικό, μετά την εκτίμηση ότι ένα 7χρονο παιδί μετανάστης αγνοείται, 2 ακόμη σκάφη της Τ/Ακτοφυλακής αναπτύχθηκαν αμέσως στο σημείο και ξεκίνησαν δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση που το αγνοούμενο παιδί βρισκόταν στα τουρκικά χωρικά ύδατα», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα εξής:

«Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από αυτές τις πραγματικές πληροφορίες για το περιστατικό, οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως από τη Διοίκηση της Τουρκικής ακτοφυλακής μετά την ενημέρωση ότι υπάρχουν αγνοούμενοι μετανάστες. Η ευαισθησία και η ανθρωπιστική προσέγγιση της Διοίκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής, η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο, σε πολλά περιστατικά απώθησης στη θάλασσα, έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη σε όλη την παγκόσμια κοινή γνώμη, χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Η Διοίκηση της Τουρκικής Ακτοφυλακής σπεύδει σε βοήθεια των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο για να σώσει τη ζωή των παράτυπων μεταναστών ανεξάρτητα από τις συνθήκες και το χρόνο».





