Ζάκυνθος: Κίνδυνος για παράτυπους μετανάστες σε ιστιοφόρο

Τη διάσωσή των 76 μεταναστών επιχειρούν, σκάφη του Λιμενικού Σώματος και παραπλέοντα της εμπορικής ναυτιλίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται κοινή επιχείρηση σκαφών του Λιμενικού Σώματος και πλοίων εμπορικής ναυτιλίας, για τη διάσωση 76 μεταναστών οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος με το οποίο προσπαθούσαν, με άγνωστη προέλευση, να προσεγγίσουν ελληνικό έδαφος.

Στην πορεία για άγνωστο λόγο το σκάφος παρέμεινε ακυβέρνητο με αποτέλεσμα οι μετανάστες να διατρέχουν κίνδυνο στην ανοιχτή θάλασσα 64 περίπου ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Στην επιχείρηση της διάσωσης συμμετέχουν ένα παραπλέον πλοίο φορτηγό σημαίας Αιγύπτου στο οποίο και μετεπιβιβάστηκαν οι μετανάστες, δύο άλλα παραπλέοντα πλοία εμπορικής ναυτιλίας, καθώς επίσης ένα πλωτό και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

