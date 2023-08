Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Σώθηκαν παράτυποι μετανάστες από ιστιοφόρο - Μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα (βίντεο)

Δείτε εικόνες από βίντεο του Λιμενικού με την επιχείρηση της διάσωσης των δεκάδων παράτυπων μεταναστών που κινδύνευσαν στα ανοιχτά.

Στο λιμάνι της Καλαμάτας έφτασαν λίγο μετά τη 01.00 τα μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, οι 76 μετανάστες, οι περισσότεροι πολίτες του Αφγανιστάν, ανάμεσά τους και γυναίκες αλλά και ασυνόδευτα παιδιά, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο, κινδύνευαν και διασώθηκαν την Τετάρτη νοτιοδυτικά της Ζακύνθου από κοινή επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος και πλοίων εμπορικής ναυτιλίας.

Στην Καλαμάτα θα γίνει η καταγραφή τους και θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο χώρο των αποθηκών μέχρι να μετακινηθούν σε κάποια οργανωμένη δομή φιλοξενίας μεταναστών σε άλλο νομό της χώρας. Παραμένει άγνωστο ακόμα από που ξεκίνησαν το ταξίδι τους που φαίνεται ότι είχε τελικό προορισμό κάποιο λιμάνι της Ιταλίας και όχι της Ελλάδας.

Παράλληλα το Λιμενικό Σώμα, διερευνά το ενδεχόμενο εμπλοκής κάποιων εκ των διασωθέντων σε ρόλο διακινητή των υπόλοιπων.

Στο λιμάνι της Καλαμάτας συνέδραμαν τους διασωσμένους η Πολιτική Προστασία, η διεύθυνση Πρόνοιας Δήμου Καλαμών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Ερυθρός Σταυρός και η "Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) 4Χ4 Μεσσηνίας".

