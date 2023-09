Κέρκυρα

Κέρκυρα: Μυστήριο με 22χρονη που βρέθηκε νεκρή σε παράδρομο

Ποιος και πού εντόπισε την νεαρή κοπέλα νεκρή. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Μια 22χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία βρέθηκε νεκρή στην τουριστική περιοχή του Κάβου στη νότια Κέρκυρα. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε από περιοίκους σε παράδρομο του κεντρικού δρόμου. Ειδοποιήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ ωστόσο, ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του εγκληματολογικού της Ασφάλειας Κέρκυρας αλλά και ο ιατροδικαστής για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο μέχρι στιγμής.

Πάντως, από τη μέχρι στιγμής οπτική εικόνα στο περιστατικό δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

