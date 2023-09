Ρεθύμνου

Ναρκωτικά - Ρέθυμνο: Συλλήψεις για καλλιέργεια κάνναβης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Εντοπίστηκαν φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με τους αστυνομικούς να εκριζώνουν και να κατάσχουν είκοσι τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης.

Επίσης κατασχέθηκαν 63 γραμμάρια κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου εξερευνήσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου σε περιοχές του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες είκοσι τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν επιμελώς ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 2 μέτρα, καθώς και μια συσκευασία η οποία περιείχε 63 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Επίσης σε άλλη περίπτωση, συνελήφθη Έλληνας για ναρκωτικά σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης.

