Αλόννησος - καταγγελία: Ασέλγησε σε 18χρονο ΑμεΑ μέσα σε μουσείο

Εφιάλτης για 18χρονο ΑμεΑ στην Αλόννησο, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα ασέλγειας ενώ εργαζόταν σε μουσείο. Δίωξη στον 37χρονο για κατάχρηση ατόμου ανικάνου προς αντίσταση

Αποτροπιασμός έχει δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες στο Βόλο για τις φερόμενες πράξεις ενός 37χρονου από την Θεσσαλονίκη που πήγε διακοπές με μια φίλη του στην Αλόννησο, και ασέλγησε σε βάρος ενός 18χρονου. Ο νεαρός που εργάζεται στο μουσείο, το οποίο είναι ιδιωτικό, είναι άτομο σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, νοητικώς ανάπηρο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Μαγνησίας gegonota.news , στις 30 Αυγούστου ένας 37χρονος από την Θεσσαλονίκη και μια 53χρονη φίλη του, επισκέφθηκαν στην Αλόννησο ένα παραδοσιακό σπίτι-μουσείο όπου εργάζεται ο 18χρονος. Ο νεαρός έκοψε τα εισιτήρια στους επισκέπτες και ανέλαβε την ξενάγησή τους . Η 53χρονη έμεινε στον ισόγειο του μουσείου και ο νεαρός ανέλαβε να ξεναγήσει στον πρώτο όροφο τον 37χρονο. Εκεί, ο επισκέπτης, που φέρεται να εργάζεται ως δάσκαλος παραδοσιακών χορών, άρχισε να θωπεύει τον 18χρονο που φοβισμένος τον ρωτούσε εάν αυτό που κάνει «είναι σωστό». Το παιδί έτρεμε και εκείνος του ζητούσε να ηρεμήσει για «να το απολαύσει». Ο 18χρονος στην κατάθεσή του ανέφερε πως από τον 37χρονο έγινε πεολειχία και ακολούθησε αυνανισμός. Καθ΄όλη την διάρκεια του περιστατικού η 53χρονη δεν ανέβηκε στον όροφο του μουσείου.

Ο 18χρονος κλείδωσε το μουσείο, έφυγε και συναντήθηκε με έναν συνομήλικό του στον οποίο εξομολογήθηκε τι συνέβη. Εκείνος τον συμβούλεψε να μιλήσει στον πατέρα του , όπως και έγινε, και ακολούθησε μήνυση στην αστυνομία. Ο εντοπισμός των δυο τουριστών δεν άργησε και την Πέμπτη το βράδυ, ο 37χρονος με την φίλη του μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και στη συνέχεια στον Εισαγγελέα, που άσκησε δίωξη στον 37χρονο για κατάχρηση ατόμου ανικάνου προς αντίσταση και για απλή συνέργεια στη 53χρονη.

Την Παρασκευή το πρωί οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζητήθηκε προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Κατάθεση στην αστυνομία και στον ανακριτή έχει δώσει και ο 18χρονος και σύμφωνα με πληροφορίες δεν παρουσίασε κανένα κενό στις δύο καταθέσεις του.

Πηγή: Gegonota.news

