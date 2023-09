Έβρος

Φωτιές στον Έβρο: “Kαθήλωση” στην Δαδιά, νέες εστίες σε Λευκίμμη και Ορεστιάδα (βίντεο)

Από το ξέσπασμα του πύρινου εφιάλτη έχουν περάσει 16 ολόκληρες ημέρες. Εκκένωση οικισμού το βράυ του Σαββάτου.

Για 16η μέρα συνεχίζεται στον Έβρο η αδιάκοπη μάχη πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων με τη φωτιά, η οποία όπως σημειώνουν όσοι έχουν πρόσβαση σε δορυφορική εικόνα και στατιστικά στοιχεία της γεωπληροφορικής βάσης εντοπισμού (επαγγελματικό GPS) έχει κατακάψει σχεδόν τη μισή έκταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης (48%) και περισσότερα από 800.000 στρέμματα συνολικά σε όλη την περιοχή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εν ενεργεία πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή ήπειρο αυτή τη στιγμή.

Η «καθήλωση» του μετώπου της πυρκαγιάς έχει επιτευχθεί στο μέτωπο στα βόρεια του Σουφλίου όπου μηχανήματα έργου συνεχίζουν αδιάλειπτα τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Γενικότερα με το πρώτο φως της ημέρας η δυναμική των μετώπων στον Έβρο δείχνει να έχει μειωθεί, ωστόσο στη διάρκεια της νύχτας η εκδήλωση νέας πυρκαγιάς στη Λευκίμη δυσχέραινε το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες απέτρεψαν την είσοδο της φωτιάς στον οικισμό καθώς και την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Τα δύο μέτωπα που είναι ακόμα ενεργά

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει και η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του Έβρου evros-news.gr , η μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις συνεχίζεται σε δυο πύρινα μέτωπα, το ένα στην περιοχή της Δαδιάς και το άλλο βόρεια του Σουφλίου πάνω από την έξοδο προς Διδυμότειχο γύρω στο ένα χιλιόμετρο από τον κάθετο άξονα Αρδανίου-Ορμενίου, ήταν η αποστολή των πυροσβεστικών δυνάμεων για μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου. Το δεύτερο μέτωπο έχει κατεύθυνση προς το χωριό Μάνδρα, αν και λόγω των βορειοανατολικών ανέμων που φυσούν δεν έχει γρήγορη εξάπλωση. Στην περιοχή όμως υπάρχουν κάποιες αγροικίες και εξοχικά που κινδυνεύουν. Το χωριό της Δαδιάς φαίνεται να μην κινδυνεύει πλέον, φαίνεται όμως ότι το βράδυ του Σαββάτου κάποια στιγμή η φωτιά ξέφυγε σε μια από τις αντιπυρικές ζώνες, και άρχισε να καίει ό,τι δεν είχε καταστραφεί. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να κάνουν ρίψεις τα εναέρια μέσα, ενώ τα ελικόπτερα που εφοδιάζονται από μικρά φράγματα και λίμνες της περιοχής ενεργούν άμεσα.

Νέα πυρκαγιά και νέα εκκένωση στη Λευκίμμη

Εξάλλου, τις ίδιες δραματικές στιγμές με τις προηγούμενες ημέρες έζησαν αργά το Σάββατο οι κάτοικοι της Λευκίμμης, αφού λόγω και των ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων που φυσούσαν, ξέσπασε φωτιά σε σημείο μεταξύ Λευκίμμης και Προβατώνα που δεν είχε καεί τις προηγούμενες ημέρες, και επεκτάθηκε εξαιρετικά γρήγορα. Η φωτιά έκαψε ένα μαντρί και τα ζώα που υπήρχαν μέσα, ενώ πλησίασε απειλητικά και στο στρατόπεδο Δελαγραμμάτικα που είναι η έδρα της 7ης Ταξιαρχίας. Μάλιστα κηρύχθηκε συναγερμός και κλήθηκαν εσπευσμένα όλα τα στελέχη του σχηματισμού τα μπουν επειγόντως στο στρατόπεδο όπου και αν βρίσκονταν, προκειμένου να βοηθήσουν για να μην μπει μέσα σε αυτό η φωτιά. Στην πλατεία του χωριού ήρθαν άμεσα λεωφορείο και άλλα οχήματα για την απομάκρυνση των κατοίκων και μετά το δεύτερο κατά σειρά μήνυμα από το 112, πραγματοποιήθηκε εκκένωση του οικισμού.

Τελικά οι συνεχείς ρίψεις των εναέριων μέσων και οι προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων, σταμάτησαν την φωτιά πριν φτάσει στο χωριό. Η κατάσταση όμως παρέμεινε πολύ δύσκολη και οδήγησε σε μια νύχτα διαρκούς φόβου για όλους τους κατοίκους.

Νέα φωτιά από μελίσσια στις Καστανιές Ορεστιάδας

Φωτιά ξέσπασε επίσης το Σάββατο και στην περιοχή των Καστανεών Ορεστιάδας και συγκεκριμένα κοντά στη γέφυρα, από εργασίες σε μελίσσια σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Αμέσως βρέθηκαν στην περιοχή η Πυροσβεστική από Δίκαια και Ορεστιάδα καθώς επίσης και δυνάμεις του στρατού, ενώ μηχανήματα ξεκίνησαν χωματουργικές εργασίες ανοίγοντας ζώνες για να μην επεκταθεί . Η άμεση παρέμβαση φαίνεται να έπαιξε ρόλο ώστε να μην επεκταθεί περισσότερο και να κατευθυνθεί προς την πλευρά του χωριού, αλλά οι ντόπιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 582 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 122 οχήματα ενώ από αέρος κλήθηκαν να συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τσεχία, Βουλγαρία και Σλοβακία, καθώς και μέσω διακρατικών συμφωνιών η Αλβανία και η Σερβία. Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχουν διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Να σημειώσουμε ότι για Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης βρίσκονται, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, και πάλι σε επίπεδο επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) αναφορικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέας πυρκαγιάς.

Πηγή: Evros-news.gr

