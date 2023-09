Τρίκαλα

Τρίκαλα: έβαλε φωτιά και απειλούσε τους πυροσβέστες ότι... θα το ξανακάνει!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτοι οι πυροσβέστες άκουγαν την γυναίκα, που τους επεδείκνυε και έναν αναπτήρα, να δηλώνει έτοιμη για νέο εμπρησμό!

-

Συνελήφθη το Σάββατο σε ορεινή Κοινότητα του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 60χρονη γυναίκα, η οποία παραβάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία και εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, επιδόθηκε στην καύση ξερόχορτων σε ιδιόκτητο αγρό της σε δασική περιοχή, γεγονός που λογίζεται ως υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, με σοβαρές συνέπειες για όλη την περιοχή. H γυναίκα, αφού οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Αθαμάνιο και Πύλη κατέσβεσαν τη φωτιά, φέρεται να απειλούσε με αναπτήρα στα χέρια ότι θα συνεχίσει την καύση που προηγουμένως παράτυπα είχε ξεκινήσει, γεγονός που προκάλεσε τη σύλληψή της για εμπρησμό απόν πρόθεση, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από πυροσβεστικά στελέχη της Πύλης. Της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 450€ και πλέον είναι αντιμέτωπη με την Δικαιοσύνη. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει σε όλους ότι κατά την αντιπυρική περίοδο: Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις – ηλεκτροσυγκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες)

Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα

Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο

Επισημαίνεται, ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά

Η πρόκληση πυρκαγιάς αποτελεί ποινικό αδίκημα

Πηγή: Pylinews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Οι 4 άξονες της οικονομικής πολιτικής

Ρονάλντο: Ιστορικό γκολ… στην νίκη Αλ Νασρ (βίντεο)

Κεραμέως - Δημόσιο: Προσλήψεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης