Ροδόπη - βανδαλισμός μουσουλμανικού νεκροταφείου: “Να συλληφθούν οι δράστες”, ζητά η Τουρκία

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ τον βανδαλισμό καταδίκασε το υπουργείο Παιδείας.

Άγνωστοι βανδάλισαν τάφους σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στη Ροδόπη.

«Ο βανδαλισμός τάφων στο μουσουλμανικό νεκροταφείο του Πολύανθου στο νομό Ροδόπης αποτελεί ντροπή και ύβρη που συναντά την αποδοκιμασία όλων μας», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής σε δήλωσή του.

«Ελπίζουμε η έρευνα να δώσει απαντήσεις και για τα κίνητρα μιας τέτοιας αδιανόητης πράξης», τονίζει και προσθέτει: «Ο Πολύανθος πρόσφατα δοκιμάστηκε σκληρά από την μεγάλη πυρκαγιά και οι κάτοικοί του, ενωμένοι, υποστήριξαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο τους».

«Η Ελληνική Πολιτεία είναι ο εγγυητής ότι αυτή η ενότητα δεν θα απειληθεί από κανέναν».

Άμεση ήταν η τοποθέτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Καταδικάζουμε απερίφραστα την πράξη του σπασίματος των ταφόπλακων στο νεκροταφείο της τουρκικής μειονότητας στο Narl?koy της Δυτικής Θράκης από αγνώστους το Σαββατοκύριακο. Σημειώσαμε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το προαναφερθέν αποτρόπαιο περιστατικό, αναφέροντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Αναμένουμε οι δράστες να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό, να καταδικαστούν στην τιμωρία που τους αξίζει και να διευκρινιστούν οι λόγοι πίσω από το περιστατικό από τις ελληνικές αρχές.

Μεταφέρουμε τις καλύτερες ευχές μας στους συμπατριώτες μας που ζουν στο Narl?koy και μοιραζόμαστε τη θλίψη τους.

Το γεγονός ότι ακόμη και τα νεκροταφεία των μουσουλμάνων στοχοποιούνται στο πλαίσιο του αυξανόμενου αντι-ισλαμισμού σε όλη την Ευρώπη αποκαλύπτει τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα του αγώνα που πρέπει να δοθεί για να υπερασπιστούμε τις κοινές μας ανθρώπινες αξίες. Καλούμε τη γειτονική μας Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, να αποτρέψει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης".

Anadolu: "Επίθεση σε τουρκικό νεκροταφείο στη Δυτική Θράκη"

Με το θέμα ασχολήθηκαν και τα τουρκικά ΜΜΕ με το Anandolu να τονίζει πως "Επίθεση δέχθηκε το τουρκικό νεκροταφείο στο Narl?koy, κοντά στην Κομοτηνή στη Δυτική Θράκη // Περίπου 20 επιτύμβιες στήλες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση αγνώστου ατόμου ή ατόμων. -- Οι τοπικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την επίθεση, η οποία έγινε αντιληπτή από επισκέπτες στο νεκροταφείο. -- Ο Ibrahim Serif, Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της 'Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης' και Εκλεγμένος Μουφτής Κομοτηνής, που επισκέφθηκε το νεκροταφείο, μοιράστηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Περίπου είκοσι τάφοι που ανήκουν σε συμπατριώτες μας έχουν καταστραφεί από άγνωστους στο νεκροταφείο. στην Κομοτηνή-Narl?koy». -- Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το Κόμμα Φιλίας - Ισότητας - Ειρήνης (DEB), ζητήθηκε να εντοπιστούν από τις αρχές οι δράστες το συντομότερο δυνατό και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης"?

Ελληνική Λύση: Πρέπει να σεβόμαστε όλες τις θρησκείες, απαιτώντας παράλληλα τον αμοιβαίο σεβασμό

"Ο βανδαλισμός τάφων στο μουσουλμανικό νεκροταφείο του Πολύανθου στο νομό Ροδόπης αποτελεί ντροπή και ύβρη για κάθε σοβαρό άνθρωπο.

Πρέπει να σεβόμαστε όλες τις θρησκείες, απαιτώντας παράλληλα τον αμοιβαίο σεβασμό.

Αυτονόητη υποχρέωση του κράτους είναι να συλλάβει τους δράστες, για να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τέτοιες προκλητικές ενέργειες " αναφέρει η ανακοίνωση

