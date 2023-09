Λασιθίου

Σητεία: Δεκάδες παράτυποι μετανάστες σε ιστιοφόρο - Νεογέννητα ανάμεσα τους

Κάθε ένας που επέβαινε στο ιστιοφόρο που ξεκίνησε από την Αττάλεια της Τουρκίας, πλήρωσε έως και 8.500 ευρώ.

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 48 μεταναστών που νωρίτερα είχαν αποβιβαστεί από ιστιοφόρο σκάφος σε βραχώδη περιοχή της Σητείας, προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για 35 άνδρες, 9 γυναίκες και 4 παιδιά. Μία μητέρα με δύο νεογέννητα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ δύο άντρες και άλλη μία γυναίκα νοσηλεύονται στο Κέντρο Υγείας Σητείας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα μεταξύ των μεταναστών συνελήφθησαν δύο άτομα που φέρονται ως διακινητές.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι έκαστος αλλοδαπός που επέβαινε στο ιστιοφόρο που ξεκίνησε από την Αττάλεια της Τουρκίας, πλήρωσε από 3.000-8.500 ευρώ.

Το ιστιοφόρο παραμένει προσαραγμένο στη βραχώδη περιοχή ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

