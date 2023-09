Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ένας 17χρονος συνελήφθη αφού πυροβόλησε κατά ενήλικα.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου συνελήφθη 17χρονος, στον οικισμό Ρομά, στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κινούμενος με αυτοκίνητο, ο ανήλικος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 38χρονου χωρίς να τον τραυματίσει. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και για εμπλοκή σ' αυτό κατηγορείται ένα ακόμη άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Η σύλληψη του 17χρονου έγινε το προηγούμενο 24ωρο ύστερα από αστυνομική επιχείρηση στον παραπάνω οικισμό, κατά την οποία ελέγχθηκαν 72 άτομα και 56 οχήματα (βεβαιώθηκαν παράλληλα δέκα τροχονομικές παραβάσεις).

