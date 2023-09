Καρδίτσα

“Daniel” - Βλοχός: κάτοικοι κοιμούνται στο νεκροταφείο, δίπλα στο οστεοφυλάκιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι του χωριού της Καρδίτσας, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τα πάντα. Οικογένεια με 6 παιδιά μεταξύ όσων κοιμούνται στον χώρο του Κοιμητηρίου.

-

Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται κάτοικοι του χωριού Βλοχός Καρδίτσας, όπως και σε πολλά άλλα χωριά της ευρύτερης περιοχής, που «βούλιαξαν» από την φονική κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, καθώς οι κάτοικοι τους έμειναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, καθώς τα υπάρχοντα τους «πνίγηκαν» μαζί με τα σπίτια τους, ενώ παράλληλα πολλοί έχουν μείνει χωρίς δουλειά και εισόδημα.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Γεωργία Λαγού, μετέδωσαν εικόνες από την εκκλησία του νεκροταφείου του Βλοχού, όπου 9 ημέρες μετά από την θεομηνία, 10 άνθρωποι συνεχίζουν να κοιμούνται σε ράντζα, δίπλα στο οστεοφυλάκιο, σε απόσταση λίγων μέτρων από τους τάφους.

Όπως είπε μία από τους ανθρώπους αυτούς, η κ. Χαρούλα, μητέρα 6 παιδιών, «Κοιμόμαστε δίπλα στο οστεοφυλάκιο. Τα παιδιά είναι σκόρπια, τα μεγαλύτερα κοιμούνται όπου βρουν… μέσα στο αμάξι, όπως όλος ο κόσμος».

«Ψάχνω σπίτι, είμαστε μεγάλη οικογένεια, αλλά και πάλι πως θα βάλουμε κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας; Θα μπούμε σε ένα σπίτι με τίποτα μέσα; Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, ζωοτρφοές δεν έχουμε, όλα είναι στο έλεος», ανέφερε η πολύτεκνη μητέρα.

Επεσήμανε δε πως «δεν υπάρχει κανένας να ενδιαφερθεί, δεν έχει ενημερώσει κανένας για τίποτα, Δήμαρχο δεν έχουμε δει εμείς».

Στο θέμα αναφέρθηκε λίγο αργότερα ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «η γενικότερη εικόνα που έχω είναι πως όποιος έχει ζητήσει να μετακινηθεί και να βρεθεί κατάλυμα για να μείνει, αυτό έχει γίνει. Θα τηλεφωνήσω μετά την εκπομπή για την υπόθεση στον Βλοχό που δείξατε».

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ 2024: Η ελληνική ταινία που προτάθηκε για βραβείο

Market Pass: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τι θα ισχύσει

Κακοκαιρία “Daniel” - Παγώνη: Υγειονομική βόμβα τα νεκρά ζώα (βίντεο)