Κακοκαιρία “Daniel” - Παγώνη: Υγειονομική βόμβα τα νεκρά ζώα (βίντεο)

Τι ανέφερε για το μολυσμένο νερό των περιοχών που έχουν πληγεί και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες

Χιλιάδες είναι τα νεκρά ζώα, αιγοπρόβατα και χοίροι, σύμφωνα με τις έως τώρα καταγραφές από το οποία έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια τα μισά. Ο αριθμός των νεκρών ζώων αναμένεται να αυξηθεί στις επόμενες καταγραφές ενώ στα λιμνάζοντα νερά που έχουν αναμειχθεί με αποχευτεύσεις, στοιβάζονται και νεκρά τρωκτικά.

Η αφόρητη δυσοσμία στις πλημμυρισμένες περιοχές υπενθυμίζει κάθε στιγμή τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που έχουν επισημάνει εδώ και μέρες οι ειδικοί, και αναμένεται να είναι το επόμενο στοίχημα για την Πολιτεία που καλείται να προφυλάξει τους κατοίκους από τη νέα απειλή.

Με καρότσες και φορτηγά οι άνθρωποι στοιβάζουν τα νεκρά ζώα για να τα απομακρύνουν από τα λιμνάζοντα νερά και τις στάνες.

Τα λιγοστά ζώα που έμειναν ζωντανά κινδυνεύουν κι αυτά, καθώς παραμένουν δίπλα στα κουφάρια των νεκρών ζώων.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς, Ματίνα Παγώνη μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και επεσήμανε τον κίνδυνο από τα νεκρά ζώα αλλά και το μολυσμένο νερό.

"Από το προηγούμενο Σάββατο είπαμε ότι πρεπει να είναι εμφιαλωμένο το νερό για κάθε χρήση και τα ζώα να θαφτούν γρήγορα" και συνέχισε λέγοντας πως "υπάρχει φόβος για γαστεντερίτιδες, ηπατίτδα Α κ.α".

"Κανείς δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα μολυσμένα νερά χωρίς γαλότσες" είπε η κ. Παγώνη. Σχετικά με τις καλλιέργειες και τα λαχανικά στους κήπους τόνισε πως "όλα αυτά που έχει περάσει από πάνω τους το νερό και η λάσπη πρέπει να πεταχτούν".

Για το κατά πόσο είναι προς χρήση το νερό στο Βόλο και τις δηλώσεις του δημάρχου της πόλης η κ. Παγώνη ανέφερε πως "αν ο κ. Μπέος έχει τσα χέρια του δείγματα για το νερό να τις δώσει για να υπάρξει βοήθεια".

Τέλος, αναφορικά με την απομάκρυνση του Θεοκλή Ζαούτη από τον ΕΟΔΥ σχολίασε πως "δεν είναι ώρα για αντικαταστάσεις αλλά ώρα για να προμηθεύσουμε τον κόσμο με υγειονομικό υλικό αλλά και να τους ενημερώσουμε".

